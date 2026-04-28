◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。初回1死の第1打席で右前打を放った。試合開始が「嵐&大雨」の影響で約3時間遅れた超悪条件の一戦。メジャーの洗礼を受けながらも、気持ちを切らさずに強烈な一打で3戦ぶりの安打をマークした。試合終了は日付が変わることが確実