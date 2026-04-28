タレント伊集院光（58）が27日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。オズワルド伊藤俊介（36）との共演NGを完全否定した。日本ハムファンの伊集院とDeNAファンの伊藤は11日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」」で共演。伊藤がDeNAのローテーション投手を予想する際、薄い知識を露呈。伊集院が伊藤の不勉強ぶりにツッコミ