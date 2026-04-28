富山県内の先月の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント下回る1.46倍で、2か月ぶりに低下しました。富山労働局が発表した今年3月の有効求人倍率は1.46倍で、前の月を0.01ポイント下回りました。低下は2か月ぶりです。一方、昨年度の有効求人倍率は、前の年度を0.08ポイント上回る1.47倍で、3年ぶりに上昇しました。富山労働局は「雇用情勢は、引き続き求人が求職を上回って推移している」としたうえで、現時点では物価上昇や中東情