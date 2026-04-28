岩手県大槌町の山林火災は、発生から7日目です。27日は発生後初めての雨が降り、町は火の勢いについておおむね制御下にあるとの見方を示しています。現場から中継で伝えてもらいます。平井瑠悦記者：町一帯を覆っていた煙は、量が少なくなりました。昨日まであった焦げたような臭いも、この場所から感じません。発生から7日目となった山林火災は県と町によりますと、28日午前7時時点の焼失面積は、小鎚地区と吉里吉里地区周辺で27