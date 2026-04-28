お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。MEGUMIに自身の熱愛報道をイジられた。久保田は宮崎県出身で、お笑い芸人の永野も同郷という。MEGUMIが「宮崎の男の人ってコンプレックスが強いイメージがあって。自分の意見を曲げないみたいなところがあるよね」と印象を語ると、続けて「女性はちょっと違うじゃないですか。結構カラッとしてい