エアプレミアは、ソウル/仁川〜ワシントン/ダレス線を4月24日に開設した。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が13時間45分、ワシントン/ダレス発が15時間25分。長距離路線では「ワイドプレミアム」サービスコンセプトで差別化を図っており、シートピッチは42〜46インチ、シート幅は20インチと快適性を強調している。北米路線はロサンゼルス、ニューヨーク、サン