ダイソーでこの夏のドライブが激変する神家電を発見！『USB式グラデーションライト付車載扇風機』は、エアコンの送風口に差し込むだけで冷風を効率よく循環してくれる優秀すぎるアイテム。風量3段階＆グラデーションライト付きで、エアコン節約にも一役買ってくれる、なんと330円とは思えないクオリティですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式グラデーションライト付車載扇風機価格：￥330（税込）販売ショップ：