エコバッグを忘れた時にレジ袋を利用することがある筆者。嵩張るうえ、折りたたむのも面倒で保管方法に悩んでいました。そんなレジ袋を楽に管理できる便利なバッグをセリアで発見。レジ袋をサッとまとめて、そのまま入れるだけで楽に保管できます！必要な時は1枚ずつ取り出せて快適。おしゃれに使えるのもポイントです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レジ袋ストッカー価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径12×