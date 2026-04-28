迎撃ドローンを空中発射する母機が登場ウクライナ国防省は2026年4月26日、迎撃ドローンを空中発射し、自爆ドローンを撃墜する映像を公開しました。【動画】え、ミサイルじゃない!? これが、迎撃ドローン発射の瞬間です同国国防省の投稿は、映像のほかには「空戦は進化している」という言葉のみでしたが、ウクライナ国内外のメディアが報じた関係者の話によると、双発のターボプロップ輸送機であるAn-28の主翼下にハードポイン