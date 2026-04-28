デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2の歩みを、“衣装”という視点から再構築する展覧会「Kis-My-Ft2: The Couture」が、東京・池袋PARCOにて開幕しました。本展は、全国巡回を予定する衣装展の第1弾として開催されるもので、これまでのライブや活動の中で着用されてきたステージ衣装を軸に、グループの15年を立体的に提示します。Courtesy of PARCO衣装という“もうひとつの表現” Kis-My-Ft2の衣装は、単なるパフォーマンス用の装