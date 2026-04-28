KDDIとKDDI総合研究所は28日、KDDI総合研究所の代表取締役会長である中村元氏が、令和8年春の褒章において紫綬褒章を受章すると発表した。 モバイル端末がネットワークの混雑度を推定して自律的に通信量を制御する「ネットワーク連動型モバイル端末トラフィック制御技術」の開発により、モバイルインターネットの安定化と普及に大きく貢献した功績が認められた。 受章の対象となった技術は、通信