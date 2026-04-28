これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。夕方から今夜遅くまで、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆28日(火)これからの天気 早くも天気は下り坂に向かうでしょう。いま晴れているところも次第に雲が広がり、夜は下越や佐渡を中心に雨が降る見通しです。カミナリを伴うこともあり、各地で南寄りの風も強まりそうです。 降水確率は、夜は下越と佐渡で50