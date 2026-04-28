春の褒章の受章者が発表されました。県内からは、3人と1つの団体が選ばれています。 社会奉仕活動に従事した人や団体に贈られる『緑綬褒章』には、新潟市中央区の「新潟下町をよくする会」が選ばれました。 長年 仕事に励み模範になるような実績をあげた人に贈られる『黄綬褒章』には、新潟市中央区の左官業「本田官業」の取締役・本田岳史さん(61)が選ばれています。 教育や社会福祉・産業振興などの分野で功績を