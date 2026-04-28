北海道栗山町中央２丁目付近の交差点で、４月２８日午前１０時半すぎ、トラックが道路を横断中の高齢女性をはねる事故がありました。消防によりますと、女性は頭から出血し意識がなく、ドクターヘリで搬送予定だということです。