日本ハムは現在5位と歯車がかみ合っていない（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext開幕前から期待されていた日本ハムが苦しんでいる。週末のオリックス3連戦を3連敗、首位オリックスに5.5差の5位となっている。開幕後1か月が経過、開幕直後は本塁打を量産するなど調子の良さが伝えられたが、現在の日本ハムに何が起きているのか。球界内から考察の声が上がっている。【プロ野球解説】中日が遂に3連勝！痛かった”守護神キハダの出し惜