ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。質問に答える際には、お互いがお互いの顔を見つめて言葉を選んだり、手に持ったマイクを口元から外して言葉を交わし合うなど、パートナーとしての信頼関係、絆の深さ、強さを改めて感じさせる会見だった。ＳＮＳが沸いたのは、三浦が木原のこ