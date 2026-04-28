女優の柳沢なな（３９）が２８日までにインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「ご報告」と題して英文と日本語で文書をアップし、「応援してくれている皆様お世話になっている関係者の皆様へわたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」とウェディングドレス姿を披露。「４月２５日にデビュー２５周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々