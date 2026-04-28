タレントでエッセイストの岡田美里が、娘との親子ショットをアップした。２８日までにインスタグラムで「今日は舞台がオフで東京に戻ってきた小春と、後半の大阪、岩手、名古屋、宮城の舞台の無事を祈るために日枝神社にお詣りしました。赤坂虎屋でランチして、ニューオータニの日本庭園をお散歩してお茶を飲み束の間のお天気を楽しみました」と次女の女優・堺小春とのオフショットを投稿。「舞台にとても感動し、最初から涙