記者会見する黄川田アイヌ施策相＝28日午前、東京・永田町黄川田仁志アイヌ施策担当相は28日の記者会見で、英国の自然史博物館が保管するアイヌ民族の遺骨7体が5月5日に日本側に返還されると発表した。黄川田氏や北海道アイヌ協会の関係者が、同博物館で5日に開かれる返還式典に出席し、遺骨を受け取る。内閣府によると、遺骨は8日に北海道白老町のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」に到着し、保管される見通し