体重はほとんど変わっていないのに、なぜかボディラインだけ整っていく――。そんな変化を遂げた女性がいます。彼女が実践したのは、ハードな運動でも厳しい食事制限でもありません。ヨガ×呼吸×筋トレのいいところを組み合わせ、美しいボディラインへ導く「くびれヨガ」でした。今回は、そのメソッドを開発した人気のヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、新刊『くびれヨガ』のモニター事例をもとに、“ウエストが自然に細くなるポイ