交通トラブルがきっかけで、相手のドライバーに刃物のようなものを見せて、「出てこいよ」と脅すなどした疑いで逮捕された78歳の男性が不起訴処分になりました。78歳の男性は4月14日、千葉県白子町の路上で、男性が運転する車のドアを叩き、刃物のようなものを見せながら「出てこいよ」などと怒鳴って脅した疑いで逮捕されました。千葉地検は男性について、27日付けで不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由を「事件に関す