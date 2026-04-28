女優の田中美佐子（66）が27日、自身のインスタグラムを更新。23歳長女との推し活ショットを公開した。「こんばんは。大切な人と大切な時間。コナンくん観に行ってきました」と記し、長女とのショットを披露。「横浜はコナンくんの街になってました。エスカレーターの手すりまでコナンくん！もう最高じゃー！」とつづった。「30代半ばで初めてたまたまコナンくんのアニメ第一回を観てからのファン」と告白。「その時に、コナ