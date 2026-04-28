タレント小倉優子（42）が28日、都内で、サントリー「東京タワーオールフリーDAY」体験取材会に出席した。この日は「M−1グランプリ2025」王者のお笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）と初共演。小倉は「もう翌日からおふたりのネタの話題が私の周りであがっていました」と切り出し、「密着まで見ていたママ友もいましたよ」と話した。たくろうも「我々も小倉さんのこと知ってますよ。知らずには通れないくらい