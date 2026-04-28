イオンリテールは、4月29日から5月6日までの期間、全国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗にて「国産鶏の焼鳥串」を1本108円で販売する。物価高が続く中、長期休みの家計を助けるお供として、ゴールデンウィークの需要にあわせ約250万本を用意するとのことだ。ゴールデンウィークに国産焼鳥を1本108円で展開○バラ売り実施店舗を昨年から約12倍に拡大2025年より再開した惣菜のバラ売りが好評を得ていることを受け、同社は焼