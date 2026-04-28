地震の被害から復旧した窯で焼かれた作品を集めた珠洲焼の展示会が5月、金沢で開かれることになりました。5月に金沢市で開催される「珠洲焼創炎会展」。地震直後に開かれた前回の展示会は、地震前に焼かれ被災を免れた作品が中心でしたが、今回の開催では、23人の作家が復興したそれぞれの窯で焼いた1000点を超える新作が展示販売されます。珠洲焼創炎会展・宮脇 まゆみ 実行委員長：「作家一人ひとりの違いとかも楽しんでいただけ