“歩く治外法権”、“必殺仕事人”ジェイソン・ステイサムの最新作『John Doe（原題）』の製作が決定した。監督は『ビーキーパー』（2024）『ワーキングマン』（2025）から続いてデヴィッド・エアー。米が伝えた。 脚本は『ラスト・アクション・ヒーロー 』（1993）『アベンジャーズ』（2012）『レディ・プレイヤー1』（2018）『フリー・ガイ』（2020）などアクシ