親が高齢になっても働いていると、「年金だけでは足りていないのではないか」と不安に思う人もいるでしょう。親の生活状況が不安なときは、平均支出や年金額などを基に、親の収入が足りているか推測するのも方法のひとつです。 今回は、老後の平均支出を賄うのに必要な労働時間や、年金月9万円が平均よりも多いのかなどについてご紹介します。 老後の平均支出を賄うにはどれくらい働けばよい？ 総務省統計局の「