ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、新商品「とろリッチパイの実」を5月12日より全国で発売する。1979年の発売以来48年目で初めて、チョコレートではなく「とろけるミルククリーム」を包み込んだ新しいパイの実が登場するとのことだ。とろリッチパイの実○開発に2年以上。パイが主役の「とろ〜り」パイスイーツ「パイの実の主役はパイ」という顧客の期待に応え、チョコ菓子の枠を超えた新しい食感を追求。コク深いバ