春の褒章の受章者が28日に発表され、石川県内からは5人が選ばれました。長年、その道一筋の業務に励んできた人に贈られる黄綬褒章を受けるのは、 金沢市の建築設計監理業、小林正澄さん。屋外広告業の土田佳弘さん。能美市の板金工、山本政博さんが選ばれました。公共の利益に貢献した人に贈られる藍綬褒章には、 七尾市の消防団分団長の梅田吉則さん。金沢市の保護司、米澤祥子さんが受章しました。