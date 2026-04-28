焼肉をアテに一杯やる。そんな理想をカジュアルに、かつ完璧なかたちで具現化した牛角「焼肉酒場セット」。充実の内容＆コスパを誇り、SNSでも大バズりしたのも記憶に新しいが、なんとこのたび、新たな刺客が現れた。その名も「青唐MIX」ホルモンである。4月23日から登場したとのことで、さっそく試してみたところ……ハッキリ言ってこれはヤバい! ついに真打ちがきた! と大興奮してしまったので、その全貌をさっそくレポート!従来