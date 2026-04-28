元RIIZEのスンハン（XngHan＆Xoul）が、進化を遂げた姿を見せた。スンハン（XngHan＆Xoul）は、4月27日午後6時に1stミニアルバム『Glow』をリリースした。【写真】スンハン、女性との“キス写真”流出『Glow』は、2025年7月にリリースされたデビューシングル『Waste No Time』以来、約9か月ぶりの新作となる。（写真＝SMエンターテインメント）XngHan＆Xoul本アルバムには、タイトル曲『Glow』をはじめ、ハウスジャンルの 『Dancin