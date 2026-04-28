【モデルプレス＝2026/04/28】声優の鬼頭明里が4月26日、自身のInstagramを更新。出演舞台のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「鬼滅」31歳美人声優「イケメンすぎ」少年風ショートヘア◆鬼頭明里、少年風ヘアスタイル＆衣装姿公開鬼頭は「VOICARION GHOST CLUB マチソワありがとうございました！」（※昼公演も夜公演も連続して見ること）「どちらも違った雰囲気でそれぞれ本当に楽しかったです！素敵な方々とご