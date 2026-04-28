「ステーキのあさくま」は、ゴールデンウィーク期間限定で「感謝祭」を開催する。4月29日から5月6日までの期間中、第1弾･第2弾･第3弾に分けて、人気ステーキの増量企画や、デザートコーナーの特別企画を用意する。【ステーキのあさくま メニュー画像はこちら】サラダバーにはコーンスープや牛すじカレーを用意GW限定「感謝祭メニュー」開催〈第1弾 テンダーロインがお値段そのまま1.5倍増量〉第1弾は、4月29日〜5月2日の4日間限定