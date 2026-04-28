【グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク】 9月 発売予定 価格：11,000円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を9月に発売する。価格は11,000円。 本製品は、2018年11月に発売されたプラモデル「フレームミュージック・ガール 初音ミク