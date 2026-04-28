【エミュレータ#2】 9月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ#2」を9月に発売する。価格は7,700円。 本商品は「無限邂逅メガロマリア」より身体的にはアナザーでありながら、トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー「エミュレータ」を新カラーで立体化したもの。 女性型アナザーを生