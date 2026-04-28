習慣にしたいことがある時、習慣三原則にどう落とし込んだらいいのだろう。資格取得のための勉強などスキルアップにつながる目標を例に、ケーススタディを紹介。ポイントを掴もう。資格を取りたいと思っているものの、勉強が続かない三原則その1. 資格の勉強を毎日5分やる5分でできる勉強かつ、資格内容によってはスマホを活用するのもおすすめ。スマホは手に取る頻度が高いので、「やる」行動に移しやすい。三原則その2. 通勤電車