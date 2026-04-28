【イカロス】 12月 再販予定 価格：16,500円 コトブキヤは、フィギュア「イカロス」を12月に再販する。価格は16,500円。 本製品は、映画「そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠（エターナルマイマスター）」より、天然かわいい「イカロス」を、同社のフィギュアブランド「4-Leaves」から1/6スケールでフィギュア化するもの。2014年8月に発売された商品の再