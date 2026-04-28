２５日、海南省の海口日月広場免税店で商品を選ぶ客。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口4月28日】中国海南省で実施されている国内旅行者向けの免税制度「離島免税」が、2011年4月20日の開始から15年を迎えた。海口税関が発表したデータによると、26年4月19日までの累計売上高は2864億元（1元＝約23円）。購入点数は3億4788万点、購入者数は延べ5086万6700人に上った。２５日、海南省の海口日月広場免税店で商品を選ぶ