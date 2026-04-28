京都府南丹市で、息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察が父親を犯行に関わるとみられる現場に立ち会わせて当時の状況を確認しました。安達容疑者を乗せた車は28日朝、南丹警察署を出発し、警察が容疑者を複数の関係先に同行させ供述の裏付け捜査を行いました。安達優季容疑者は先月23日から今月13日までの間に、京都府南丹市の山中などに息子の結希くんの遺体を遺棄した疑いがもたれています。28日午前9時半す