歌手の千昌夫（79）が27日、自身のインスタグラムを更新。「#感謝」のハッシュタグを添え、妻と寄り添った“顔出し”2ショット写真を公開した。【写真】「素敵な、奥様!!」「ラブラブ 最高ですね」ブロンドヘアの妻との“顔出し”2ショット披露の千昌夫最近の投稿では、娘や息子、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。この日の投稿では、「女房と」とつづり、ブロンドヘアの妻と並んで笑みを