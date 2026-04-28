日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。今季プロ初本塁打を記録するなど、阿部監督が二軍監督時代から見守ってきたプロ7年目の捕手・山瀬慎之助選手の成長について語りました。高橋「山瀬がプロ7年目で去年まで一軍出場16試合。今年の活躍をどう見てますか？キャッチャーとしての持ち味は？」阿部「やっぱり“