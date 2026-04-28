日銀はきょうまで金融政策決定会合を開いています。中東情勢の影響を見極めるため「利上げ」は見送る見通しです。日銀はきょうまで決定会合を開いていますが、中東情勢が不透明な中、今回も日銀は身動きが取れないとの見方が大勢です。議論の最大の焦点となるのは、中東情勢の経済と物価への影響です。価格が高どまりしている原油は、さまざまな日用品にも使われているだけに、日銀内でも物価高への危機感は強まっています。ただ、