フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が28日までに自身のインスタグラムを更新。香港でのキャミソールコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「思い出。Memories in HK.」と題して投稿。「1番美味しいエッグタルト屋さんとエビワンタン屋さん見つけた！！」と香港でのキャミソールコーデ姿や黒のスリットドレスショットなどを公開した。最後に「YouTubeでUPするけん、詳細まっとってーー