アルツハイマー病を発症させたマウスの認知機能を改善させることに成功したと、理化学研究所などのチームが発表した。脳を若返らせ、アルツハイマー病の原因物質「アミロイドβ（ベータ）」も減らせたという。既存の治療薬は進行を遅らせるものだが、症状を改善させる新薬の開発が期待できるとしている。チームは、マウスの胎児で働く特定の遺伝子と、老化した神経細胞で働きが強くなる別の遺伝子に着目。胎児の遺伝子を活性化