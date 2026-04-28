ファッション通販サイトを運営するfast stepは、明日花キララプロデュース、ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」で、色気で攻める爆モテフェロモンたっぷりな勝負ランジェリーを発売している。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と注目が集まり、発売直後から人気急上昇となっている。【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ「Jewelry Bloom Lace Bra&Shorts」では