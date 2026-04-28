旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして事情聴取が続いている男性の供述を裏付けるため、警察は、きょうも自宅の家宅捜索をおこなっています。記者「男性の自宅では、きょうも警察による捜査がおこなわれています。日曜日から続き、3日目です」旭山動物園に勤務する30代の男性は、先月から行方がわからなくなっている30代の妻について、「焼却炉に妻の遺体を遺棄して遺体を燃やした」という趣旨の話をしているということで