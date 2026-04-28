岩手県大槌町の山林火災は発生からきょうで7日目です。依然、消火活動が続いていますが、きのうに続いて、町内は雨の予報となっています。けさ8時すぎの大槌町内です。消火活動は依然、続いていますが、山から立ち上る煙はきのうよりも少なくなっているように見えます。町内2か所で発生した山火事の焼損面積はきのうより増えて、1633ヘクタールとなりました。消防隊員「昨晩から2か所で白煙を確認していた。きょうはヘリ機で上空か