ドジャース―マーリンズ戦の試合前、米国国歌をピアノで演奏する「XJAPAN」のYOSHIKIさん＝27日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースが27日にロサンゼルスで臨んだマーリンズ戦は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれ、試合前に現地在住のロックバンド「XJAPAN」のYOSHIKIさんが本塁後方で米国国歌をピアノで演奏した。2024年にもドジャースの本拠地球場で米国国歌を演奏したYOSH