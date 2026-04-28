東京証券取引所28日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落し、前日終値からの下げ幅は一時400円を超えた。このところの急ピッチな上昇の反動で、利益を確定する売り注文が優勢になった。午前終値は前日終値比299円15銭安の6万0238円21銭。東証株価指数（TOPIX）は30.03ポイント高の3765.31。平均株価は前日までの2営業日で1400円近く上昇したため、相場の過熱感を警戒した売りに押された。株価水準が高い半導体