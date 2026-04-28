歌手の岩崎宏美（67）が、3匹の犬と生活する自宅での様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】岩崎宏美の自宅と愛犬たちや孫の顔出しショットミニチュアダックスフントのシンバくん、トイプードルのモカくんと暮らしている岩崎。Instagramでは、「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」などとコメントが寄せられた、リビングの大きなソファで2匹がじゃれ合う動画やお昼寝をしている姿なども公開してきた